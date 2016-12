Bad-Dürrheim Gemeinderat geht auf Bäderschau

Bad Dürrheim. Zweitägig ist man in ferneren und fernen Gefilden unterwegs. Am Freitag, 13. Januar, geht die Fahrt zunächst zum Sportbad am Turmfeld in Essen, danach geht es ins Nordbad nach Neuss. Am Samstag, 14. Januar, ist das Ziel das Zwembad in De Ijsselslag, danach das Zwembad Culemorg, beides in den Niederlanden, Abschluss wird im Hallenbad Kelmis in Belgien sein. Mitglieder der DLRG und des Schwimm- und Skiclub (SSC) sollen ebenso dabei sein, wie die Mitglieder des Gemeinderats. In Sachen Minara ist zudem die Arbeit eines noch einzusetzenden Projektsteurers angedacht.

Cabriobad hätte einige Vorteile

Am 20. Oktober hatte sich der Gemeinderat mit der Frage "Neubau oder Sanierung des Hallen- und Freibades Minara" befasst. Im Vorfeld hierzu wurden zwei unterschiedliche Planungsbüros beauftragt, die die Umsetzung der beiden Varianten im Rahmen der festgelegten Kostenobergrenze von maximal 8,9 Millionen Euro prüfen sollten. Da die verschiedenen von den Architekturbüros in der Gesellschafterversammlung der Kur und Bäder GmbH am 19. Juli 2016 vorgestellten Varianten, die Kostenobergrenze überschreiten, wurde die Kur und Bäder gebeten, zwei weitere Gutachten zu beauftragen, Inhalt war dabei die Sanierung, beziehungsweise der Neubau als Cabriobad zu beauftragen. Nach Vorlage der einzelnen Prüfungsergebnisse kamen Kur und Bäder, Verwaltung und Gesellschafterversammlung zu der Auffassung, dass der Neubau eines Cabrio-Bades mit einem Kostenvolumen von rund acht Millionen Euro tendenziell die beste Variante darstelle.