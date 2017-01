Bad-Dürrheim Gemeinderat auf großer Bädertour

Gestern am frühen Morgen, um kurz nach 4 Uhr, startete der Bus mit den Bad Dürrheimer Gemeinderäten zur Bäderfahrt. Ziel sind Bäder im Ruhrgebiet, Holland und Belgien.

Bad Dürrheim. Das Minara ist bekanntlich in die Jahre gekommen, die Technik veraltet. Anfang Dezember erst war das Bad über zehn Tage geschlossen, wegen eines Defekts. Eine weitere Schließung ist nächste Woche von Mittwoch bis Sonntag erforderlich, auch wegen einer Reparatur. Verzichten möchte man auf das Familienbad nicht, schließlich nennt man sich Kur- und Bäderstadt, hat aber einen Neubau mit einer Kostendeckelung von 8,9 Millionen Euro versehen. Wurden bereits mehrere Versionen diskutiert, so kam in den Besprechungen noch ein so genanntes Cabriobad ins Spiel.

Um ein besseres Bild von den möglichen Versionen zu bekommen, ging die Fahrt gestern Morgen zunächst nach Essen zum Sportbad am Thurmfeld. Das ursprüngliche Bad wurde 1958 eröffnet und am 30. Dezember 2015 jedoch geschlossen, da es marode war. Parallel gab es einen Neubau, der sich in ähnlichen Dimensionen wie in Bad Dürrheim bewegt, die Kosten lagen bei 9,7 Millionen Euro. Entstanden ist ein Bad mit einem 25-Meter-Becken, einer Ein- und Drei-Meter Sprungeinheit sowie mit Hubboden. Zusätzlich ein Lehrbecken und eine Tribüne mit 240 Sitzplätzen.