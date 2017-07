Bad-Dürrheim Gelebter Glaube beim Pfarrgartenfest Oberbaldingen

Pfarrer Dirk Hasselbeck verstand es für Jung und Alt das Gleichnis vom Sämann auf unterschiedlichste Weise zu erklären. "Der Mensch ist das Feld, in das Jesus den Samen des Glaubens legt!", so Hasselbeck und den Kindern zeigte er einen Blumentopf, wohl gefüllt mit Erde und Wasser – allein wenn der Samen fehlt, passiert dort nichts. Es bedarf des Samens, in dem Leben steckt, um Leben weiterzugeben. Und vor dem Hintergrund der 500-Jahrfeier zur Reformation, ließ es sich der Geistliche nicht nehmen, mit Martin Luther als Handpuppe persönlich zu sprechen. Die vier "Allein" – Bibel, Christus, Gnade und Glaube, welche aus der Botschaft des Reformators hervorgehen, wurden in dem Dialog zwischen Luther und Pfarrer nochmals für alle Kirchenbesucher verdeutlicht.

Beim anschließenden Pfarrgartenfest stand die Begegnung der Gemeindeglieder im Mittelpunkt. Beim gemeinsamen Mittagessen kamen die Besucher miteinander ins Gespräch. Der Förderverein startete seinen alljährlichen Ballonwettbewerb ebenso wie das bunte Kinderprogramm, das besten Anklang fand. Familie Suttkus hat es sich zum Ziel gesetzt zusammen mit der Organisation Operation Mobilisation (OM) sich für die Menschen im ärmsten Land Europas einzusetzen. Hierzu spielte die Gitarrengruppe von Sonja Suttkus auf der Festwiese auf und sammelte Spenden für die Unterstützung der Arbeit von OM in Albanien.

2016 gab es auch den Ballonwettbewerb: 30 der 200 gestarteten Karten wurden an den Förderverein zurückgesandt. Die Karte von Norman Graf legte dabei eine Strecke von 423 Kilometer ins österreichische Liezen zurück. Ganze 376 Kilometer flog der Ballon von Martin Graf. Die Ballone von Jürgen Meßner (309 Kilometer), Hans-Jürgen Zech (270 Kilometer) und Jonathan Kalmbach (267 Kilometer) wurden ebenfalls zurückgesandt. Diese fünf Gewinner aus 2016 durften vom Flugplatz Zepfenhan aus mit einer 59 Jahre alten Do 27 zum Rundflug über die Heimat starten. Vorbei am neuen Aufzugsturm in Rottweil führte die Route ins Donautal bis zur Burg Wildenstein und zurück zur Ostbaar.