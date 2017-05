Bad-Dürrheim Geldbeutel gestohlen

Bad Dürrheim. In der Nacht von Montag auf Dienstag ist ein bislang unbekannter Täter gewaltsam in eine verschlossene Garage in der Sommerhalde eingedrungen und hat aus einem darin abgestellten Auto eine Geldbörse gestohlen, teilt die Polizei mit. Der 62-jährige Bestohlene hatte den Wagen am Montagabend, gegen 20 Uhr, in der verschlossenen Garage abgestellt. Allerdings ließ er den Pkw dann unverschlossen stehen. Der unbekannte Dieb öffnete in der Nacht mit einem Werkzeug gewaltsam das Tor, indem er ein Blech zur Seite drückte und so die Verriegelung löste. Aus dem Auto entwendete der Unbekannte einen in der Mittelkonsole des Wagens abgelegten Geldbeutel, in welchem sich ein Ausweis, eine Geldkarte und diverse andere Dokumente befanden. Vermutlich derselbe Täter hatte in der Nachbarschaft vergeblich versucht, auf die gleiche Art an Diebesgut zu gelangen. Personen, die Hinweise zu diesem Diebstahl geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Bad Dürrheim unter der Telefonnummer 07726/939­ 480 in Verbindung zu setzen.