Bad-Dürrheim Geld steht in Stuttgart bereit

Martina Braun, Abgeordnete der Bündnis-Grünen in Stuttgart und Vertreterin des Wahlkreises Villingen-Schwenningen, machte im Generationentreff an der Viktoriastraße Halt und informierte sich vor Ort. "Das mit den 930 Millionen ist jetzt meine Kernbotschaft hier. Partizipieren Sie nach Kräften von einem Volumen ohne näheren Verwendungszweck, die Städte können mit dem Geld machen was sie wollen." Die Linacher Biobäuerin und Regierungssprecherin für den ländlichen Raum stützt das bürgerschaftliche Engagement und sieht den Bad Dürrheimer Treff nicht gefährdet, der Draht ins Rathaus müsse aber kurz bleiben. Braun: "In etlichen Kommunen wird beispielsweise recht viel in das Modell des Betreuten Wohnens investiert, das ist teuer. Die Bad Dürrheimer Kommunalverwaltung dürfte aber schon erkannt haben, welche Vorteile sich mit der Einrichtung hier ergeben."

Die an der Viktoriastraße unter anderem federführende Kommunale Angelika Strittmatter gab Braun einen Abriss über die Vereinsarbeit und unterstrich die Besonderheit des Engagements in der Kur- und Bäderstadt. "Wir hier in Bad Dürrheim haben keinen Träger und sind aus einer Bürgerinitiative entstanden. Jährlich gibt es für uns 30 000 Euro Bundeszuschuss und 10 000 Euro aus dem Kommunalhaushalt, Spenden und Mitgliedsbeiträge addieren sich. Mittlerweile kann die Arbeit aber nicht mehr allein von Ehrenamtlichen geleistet werden."

Der im Treff seit fünf Monaten eingestellten Doppelstädterin Sabine Armborst kommt viel Lob zu, durch ihre Arbeit und nicht zuletzt häufige Präsenz habe die Einrichtung zusätzlich an Fahrt gewonnen. "Es ist einfach wichtig, dass man hier eine Person häufig antreffen kann, die Resonanz ist gut", so Strittmatter.