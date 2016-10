Bad-Dürrheim Geld für Brücke und für Kirchengemeinde

Sie hatte die Kommune in ihrem Nachlass mit einer Summe bedacht, sodass das Brückenbauwerk, das nun auch ihren Namen trägt, erstellt werden konnte. Bei der Feierstunde zur Übergabe der Brücke und Enthüllung der Gedenktafel für die Spenderin erinnerte Bürgermeister Walter Klumpp daran, dass Luise Sturm am 1933 in Lüdenscheid geboren wurde und am 10. April 2015 in Bad Dürrheim verstarb.

Da ihr Bruder Eugen bereits einige Jahre zuvor verstorben war, gab es niemanden mehr, der das Erbe antreten konnte, weshalb sie sich entschloss, per Testament einen Teil ihres Vermögens zweckgebunden der Gemeinde zukommen zu lassen. Rund 300 000 Euro hat die Gemeinde von der Nachlasssumme von 625 000 Euro für den Bau der Luise-Sturm-Brücke ausgegeben. "Ohne das Erbe hätten wir die Baumaßnahme nicht verwirklichen können", betonte Klumpp.

Die 35 Meter lange und zwei Meter breite Stahlbrückenkonstruktion stellt den Ersatz für die ehemalige Hirschhaldenbrücke dar, die sich 33 Jahre lang an gleicher Stelle befand, jedoch 2006 aufgrund der gealterten Bausubstanz abgebrochen werden musste.