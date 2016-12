Bad Dürrheim-Sunthausen. Der Projektchor SAM aus Sunthausen hat den Erlös aus seiner Konzertveranstaltung im November in der katholischen Kirche Sunthausen an die Gemeinde gespendet. Die Vertreter des Chores, Manfred Müller und Gerlinde Götz, übergaben an die Leiterin des Gemeindeteams Brigitte Veit einen Betrag von 500 Euro. Das Geld soll für die Jugendarbeit in Sunthausen Verwendung finden.