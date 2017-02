Bad-Dürrheim Gegen Vorwurf der Vergewaltigung gewehrt

Richter Christian Bäumler und seine Schöffen mussten einen diffizilen Fall bearbeiten, mit einer derart komplizierten Konstellation sei er schon mehrere Jahre nicht mehr konfrontiert worden, so der Vorsitzende. Noch intensiver als gewöhnlich wurde die Glaubwürdigkeit der Parteien geprüft, zur Verhandlung erschienen auch eine medizinische Sachverständige aus Stuttgart, zwei Dolmetscher und eine Vertreterin der Nebenklage.

Vor der Vernehmung der 35-Jährigen wurde der Ausschluss der Öffentlichkeit beantragt, dem verweigerte sich das Gericht unter anderem mit dem Hinweis auf das momentan große öffentliche Interesse an Vergewaltigungs-Verfahren.

"Das stimmt alles nicht, ich habe meiner früheren Frau nie Gewalt angetan! Warum heiratete sie mich, wenn ich sie vergewaltigt hätte?", entrüstete sich der 43-Jährige während seiner Vernehmung.

Die 35-Jährige verwies auf die körperliche Robustheit ihres ehemaligen Gatten, letztlich habe sie nie eine Chance gehabt, sich erfolgreich zur Wehr zu setzen: "Einmal dachte ich sogar, ich muss ersticken, als er auf mir lag. Meine Kraft hat einfach nicht ausgereicht, obwohl ich auch mit den Fäusten geschlagen und mit den Füßen getreten habe." Für Irritation sorgte die Klägerin mit ihrer Aussage, sie habe den Mann strafrechtlich zunächst nicht in Bedrängnis bringen wollen. "Wir haben einen gemeinsamen Sohn. Sollte ich diesem den von der Abschiebung bedrohten Vater durch eine Anzeige wegen Vergewaltigung dauerhaft entziehen? Mein damaliger Mann wollte aber einfach nicht mehr gehen, und ich hatte schließlich Angst um Leben und Gesundheit. Von seiner Hepatitis-Infektion will er einfach nichts wissen, in seiner afrikanischen Heimat werden solche Infektionen quasi als Gottesstrafe gewertet."

"Ich bin nicht infiziert, hier habe ich die Untersuchungsergebnisse!", unterstrich der 43-Jährige mit erhobener Stimme. Weiter verkompliziert wurde das Strafverfahren wegen zusätzlicher gesetzlicher Rahmenbedingungen und wegen der Lebensumstände, respektive -führungen der Parteien. Wollte der 43-jährige gebürtige Nigerianer seinen Aufenthalt in der Bundesrepublik durch das Zeugen eines Kindes und durch Heirat eventuell erzwingen? Gibt es tiefergehende Gründe, weshalb die 35-Jährige kurz vor der Beziehung mit ihrem Ex-Mann eine Affäre mit einem seiner Landsmänner hatte? Wer ist der Vater des zweiten Kindes der Frau, einer gegenüber dem Sohn nur wenig älteren Tochter? Fragen, die mit dem Vergewaltigungsvorwurf nur sekundär zu tun haben, bei der Beurteilung der streitenden Parteien jedoch ins Gewicht fallen.

"Nach der Heirat hat mir meine Ex-Frau schriftlich mitgeteilt, dass sie mit dem Kind doch alleine leben wolle", argwöhnte der 43-Jährige.

"Mir wurde Gewalt angetan, nicht nur beim Sex", wiederholte die Klägerin. Dieser sprach die Sachverständige letztlich ein hohes Maß an Glaubwürdigkeit und eine überdurchschnittliche Intelligenz zu.