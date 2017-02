Bad-Dürrheim Keine Einwände gegen geplanten Kindergarten

Die punktuelle Änderung betrifft eine 0,75 Hektar große Fläche am südwestlichen Siedlungsrand der Stadt, die direkt an die Salinenstraße grenzt. In der Nähe befinden sich das Jugendhaus Bohrturm, die Dirtbike-Strecke, dass Minara, die Sportanlagen sowie ein Parkplatz. Entlang der Salinenstraße stehen Wohngebäude des Wennerhofareals.

Durchgeführt wurde mittlerweile die frühzeitige Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung, wobei von Seiten der Bürgerschaft keine Einwände oder Anregungen bei der Stadtverwaltung eingegangen sind. An dem Verfahren waren insgesamt 39 Behörden und Nachbargemeinden beteiligt. Fünf Behörden gaben Anregungen, die sich auf das Vogelschutzgebiet Baar, die Erforderlichkeit einer Umweltprüfung, die Sicherstellung, dass keine unzumutbaren Nutzungs- und Immissionskonflikte entstehen, sowie die Sicherstellung, dass der Abbau der Sole langfristig offengehalten werden soll. Des Weiteren muss dargelegt werden, warum die "Tennisfläche" nicht mehr benötigt wird.

Ratsmitglied Hans Buddeberg meinte, dass die gigantische Sitzungsvorlage zu diesem Verfahren mit 67 beidseitig bedruckten Blättern irgendwie in die Fastnachtszeit passt. Warum zum Beispiel die Stadt Geisingen befragt werden muss, ob sie Einwände gegen den Bau eines Kindergartens in Bad Dürrheim hat, sei für ihn schwer nachzuvollziehen. Bürgermeister Walter Klumpp erwiderte, dass diese Handhabung bei derartigen Verfahren üblich sei, da auch Bad Dürrheim immer wieder bei Vorhaben in anderen Kommunen zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert werde.