Bad-Dürrheim Gefühl für Rhythmik ist wichtig

Zunächst gab es eine "Trockenübung" bei der die Kinder sechs verschiedene Ausgangspositionen kennenlernten und einübten. Vertraut gemacht wurden sie mit verschiedenen Tanzschritten und Tanzstylen, dann ging es mit flotter Musik zur Sache, um auch ein Gefühl für Rhythmik zu bekommen.

Hip-Hop Beats, Black Musik, natürlich alles aus der aktuellen Chartmusik für die moderne Art der Tänze. "Für die Kids muss man dazu auf dem Laufenden sein," lachte Tamara Pfaff und nannte auch einem weiteren Grund für das tänzerische Angebot. Es werde für die Vereine immer schwieriger, Kinder zu motivieren, mit dem Einblick in die Tanzszene hoffe sie, den Nachwuchs dazu zu gewinnen. Mit ihrer Tanzgruppe trifft sie sich jeden Dienstag von 17.30 bis 18.30 Uhr in der Oskar-Grießhaber-Halle, Jungen und Mädchen, die daran Interesse haben, sind zum Hineinschnuppern eingeladen. Zum Ende des gestrigen Nachmittags hatten die Kinder einen kompletten Tanz einstudiert, der am kommenden Donnerstag zum Abschlussfest der Sommerwerkstatt vorgeführt wird.