Bad-Dürrheim Gebäude der Bank stehtzum Verkauf

Bad Dürrheim (rtr). Bereits vor einigen Jahren habe die Volksbank ihr Gebäude in der Friedrichstraße 12 verkauft, teilt Thomas Bader, Leiter für Unternehmensentwicklung der Volksbank eG Schwarzwald Baar Hegau, mit. Der Verkauf eigener Immobilien sei allgemeiner Trend bei der Volksbank. Schließlich sei man keine Immobilienverwaltung, sondern eine Bank. Seither ist die Volksbank in der Friedrichstraße 12 als Mieter ansässig. Und hat auch keine Pläne, diesen Standort zu verlassen, betont Bader. Er geht davon aus, dass die Immobilie als Renditeobjekt im Internet angeboten wird und einem Verbleib des Kreditinstituts in der Friedrichstraße 12, auch unter einem anderen Eigentümer, nichts im Wege steht. Auf der Internet-Plattform wird die Immobilie unter dem Titel "Bankräumlichkeiten als sicheres Invest" zum Preis von 635 000 Euro angeboten.