Bad-Dürrheim Gabriele Lach-Fürniß engagiert sich vielfältig

Nach der Mittleren Reife war sie, wie der Vater auch, im kaufmännischen Sektor tätig, wobei für sie menschlicher Kontakt und Arbeit im sozialen Bereich immer sehr wichtig waren. Nach der Heirat 1968 war die letzte Station Bahlingen am Kaiserstuhl, dort lebte sie mit ihrem ersten Ehemann und den drei Kindern 28 Jahre lang.

Gesundheitliche und auch persönliche Gründe gaben den Ausschlag für den Umzug in die Kurstadt Bad Dürrheim, in der sie mit ihrem zweiten Ehemann Walter seit Dezember 2012 lebt und auch im sozialen Bereich wirkt. So ist es zunächst die Arbeit als Kirchenälteste, die ihr Freude bringt sowie die abwechslungsreiche Tätigkeit in der "Stunde der Kirchenmusik" in der evangelischen Kirche; gemeinsam stellen die beiden das Musikprogramm für jedes Jahr auf, organisieren seit 2014 alles für erfolgreiche und gut besuchte Konzerte in der Johanneskirche.

Auch die Flüchtlingsarbeit liegt den beiden am Herzen, ein wichtiger sozialer Bereich, in dem die Jubilarin bereits an ihrem langjährigen Wohnort am Kaiserstuhl tätig war und in dem sie sich mit ihrer Lebenserfahrung und ihrem Engagement auch gerne hier einbringt. Als Lesepaten in zwei Bad Dürrheimer Kindergärten sind die beiden ebenfalls unterwegs.