Bad-Dürrheim Fußballclub blickt auf "Erfolgsjahr"

Dieter Storz, Leiter der AH, berichtete, man hätte an vier Freiluftturnieren teilgenommen, dazu das eigene Turnier gewonnen, das sei doch was. Auch das Gesellige sei hier nicht zu kurz gekommen, so habe eine Wanderung stattgefunden, dazu unterstütze man die Fastnacht immer mit einer Gruppe, und ein Jahresabschluss sei auch immer sehr gemütlich, so Storz.

In der Freizeitgymnastikgruppe, die von Wolfgang Kehle geleitet wird, sind es zwölf bis 18 Turner, die sich sportlich in 36 Trainingseinheiten immer am Donnerstag von 20 bis 21 Uhr betätigen.

Über eine sehr gute Zahl von 15 Spielern berichtete Udo Müller für die Badmintongruppe, die sich dienstags von 19.30 bis 21.30 Uhr und freitags von 18 bis 19.30 Uhr Winterzeit und 18.30 bis 20 Uhr Sommerzeit treffen.

Auch bei der Gruppe "Fit for Fun" ist die Mitgliederzahl mit 28 Frauen sogar etwas gestiegen, und man könne sogar noch zwei Neumitglieder begrüßen. Man wolle natürlich auch in den nächsten Jahren so weitermachen wie bisher, erklärte die Leiterin Erika Obrowski.

Ortsvorsteher Helmut Bertsche lobte den Verein und sagte, dass es doch bemerkenswert sei, so eine tolle Jugendarbeit zu leisten, und auch sei es bemerkenswert, wie der Erfolg des Vereins und Aufstieg gefeiert wurde.

Durch die Wahlen änderte sich nichts: Kassierer Klaus Romer und Schriftführer Joel Disch wurden einstimmig wiedergewählt. Auch im Ausschuss gibt es mit Maik Waldraff, Hillmar Seyboldt, Bernd Romer keine Änderungen.

Für seine großartige Trainerleistung bei der Ersten Mannschaft und den Aufstieg wurde Roland Waldraff mit einem Fußballpokal geehrt. Auch die beiden Trainer der Zweiten Mannschaft wurden mit einem Pokal für ihre gute Leistungen geehrt.

Eine kleine Übersicht für dieses Jahr gab Benjamin Kochems. So ist vom 15. bis 17. Mai wieder das traditionelle Sportfest mit AH-Turnier, Aktiventurnier dazu Bambini- und Jugendturnier und natürlich das Elfmeterschießen geplant. Das Hallenturnier wird wieder in der Salinensporthalle ausgerichtet, auch würde sich der Verein wieder am Samstag, 29. April, bei der Landschaftsputzete rege beteiligen.