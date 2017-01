Bad-Dürrheim Fürstenberg wird Hauptsponsor

Die mit der VSAN vereinbarte Partnerschaft dokumentiert nach den Worten von Fürstenberg-Geschäftsführer Georg Schwende einmal mehr das klare Bekenntnis der Brauerei, sich in der Region zu engagieren. "Das tun wir aktuell nicht nur bei Narrentreffen und anderen Festen. Wir unterstützen unsere Vereine und Partner mit Kompetenz und Leidenschaft – sei es aus dem Bereich Musik, Sport, Kultur oder gelebtes Brauchtum wie die Fasnet." In der fünften Jahreszeit passe diese Partnerschaft bestens zum Motto der Fürstenberg Brauerei: Wir im Süden. Vernarrt in lebendige Tradition. "Die Verwurzelung in der Region und die hier gelebten Bräuche und Traditionen sind für uns als regionale Brauerei von großer Bedeutung", betont Georg Schwende abschließend.

Die Fürstlich Fürstenbergische Brauerei GmbH & Co. KG aus Donaueschingen ist nach eigenen Angaben die traditionsreichste Brauerei in Baden-Württemberg. Seit dem Jahr 1283 steht der Name Fürstenberg für die hohe Kunst des Bierbrauens. Mit den Jahrhunderten hat sich eine einzigartige Bierkultur geprägt, die weit über den Süden hinaus höchste Anerkennung findet. So setzt unser Fürstenberg Premium Pilsener mit seiner angenehm feinherben und hopfenfrischen Note den Maßstab für besonderen Biergenuss. Ob in der Gastronomie, Zuhause oder zu festlichen Anlässen: Fürstenberg prägt den einzigartigen Lebensstil des Südens mit. Fürstenberg gehört zur Brauereigruppe des Südens: der Brau Holding International GmbH & Co. KGaA.

Die Fürstenberg Brauerei setzt sich für den verantwortungsvollen Umgang mit Alkohol ein und unterstützt die Kampagne der "Deutschen Brauer".

Über die VSAN: Die Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte wurde am 16. November 1924 in Villingen gegründete, hat seinen Sitz in Bad Dürrheim ist eine der ältesten Narrenvereinigungen in Deutschland und die älteste Narrenvereinigung im deutschen Südwesten. Sie ist ein Zusammenschluss von 68 Narrenzünften und sieben Partnerzünften, die in den Regierungsbezirken Freiburg und Tübingen, im Regierungsbezirk Schwaben sowie in fünf Kantonen der deutschsprachigen Schweiz beheimatet sind. Die VSAN sieht sich laut ihrer Satzung in der Pflicht, das Brauchtum und Kulturgut der schwäbisch-alemannischen Fastnacht zu erhalten, zu bewahren und zu pflegen. 2014 wurde die schwäbisch-alemannische Fastnacht in das bundesweite Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes aufgenommen.