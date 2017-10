Bad-Dürrheim Für Wanderer gibt es Schlachtplatte

Bad Dürrheim. Die Busabfahrt ab Busbahnhof Bad Dürrheim ist um 12.55 Uhr und fünf Minuten später am Adlerplatz. Gewandert wird von den Pfaffenweiler Spitalhöfen auf dem Querweg Schwarzwald-Kaiserstuhl-Rhein über Tannheim nach Wolterdingen. Gegen 16.30 Uhr werden alle nach der acht Kilometer langen Tour mit einer leckeren Schlachtplatte im Gasthaus Falken belohnt – aber auch für Vegetarier findet sich etwas Leckeres auf der Speisekarte. Die Rückkehr nach Bad Dürrheim ist für 19.30 Uhr vorgesehen. Die Fahrtkosten für Mitglieder betragen sieben Euro und ohne Mitgliedschaft zehn Euro. Anmeldungen muss erfolgen bis Freitag, 20. Oktober, 12.30 Uhr bei Sabines Schreibstube in der Friedrichstraße und die Johannis-Apotheke in der Salzstraße entgegen. Die Organisation und Tourbegleitung übernehmen Berthold und Rosi Bury.