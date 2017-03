Bad-Dürrheim Für Straßenkinder im Einsatz

Den Dank gab Loredana Manco vom Verein der Mali-Kinderhilfe an Roswitha Kneer zurück. "Sie unterstützt seit Jahren unsere Projekte", ließ sie wissen. Die Spenden, so fügte sie hinzu, kämen zu 100 Prozent an die richtigen Stellen, alle Helfer des Vereins seien ehrenamtlich tätig.

Bevor die Besucher mit hinreißender malischer Folklore sowie fetzigem Pop und Rock unterhalten wurden, berichtete Djyby Kouyate über die Zustände in Mali, einem der ärmsten Länder der Welt. Dank des Vereins "Mali mit Herz – Kinderhilfe" konnten in der Hauptstadt Bamaka und dem 30 Kilometer entfernten Dorf Manankoroni mehrere Projekte durchgeführt werden. Dazu gehört ein Straßenkinder-Internat mit Tanzschule, eine Mittelschule, in die täglich 400 Kinder kommen. Gebaut wurden ein solarbetriebener Trinkwasserbrunnen und eine Notfallstation, in der Ärzte und Hebammen beschäftigt sind. 300 Kindern konnten bisher dort auf die Welt gebracht werden. Ein ganz neues Projekt ist ein Bauernhof mit Kinderhort. "Wir geben Hilfe zur Selbsthilfe, aber die Menschen müssen selbst arbeiten", erklärte der Künstler.

Als dann Musik und Gesang im Pfarrsaal ertönten, konnte kaum noch einer still sitzen, es wurde geklatscht, gewippt und mitgesungen. Über seinen jungen Mitwirkenden sprach Kouyate: "Gestern noch auf der Straße, und heute hier auf der Bühne. Ich wünsche mir, dass er das Strahlen seiner Augen an viele weitergeben kann".