Bad-Dürrheim Für manche ist es der erste Auftritt

Das Jugendvorspiel gehört seit vielen Jahren zum festen Bestandteil vom Veranstaltungskalender des Blasorchester Bad Dürrheim, und so soll es auch in Zukunft bleiben, versicherte Markus Heinemann. Damit nahm der Vereinsvorsitzende Bezug darauf, dass im letzten Jahr das Vorspiel ausfiel, was jedoch bedingt durch die Festivitäten zum 150-jährigen Jubiläum war. Der Vorspielnachmittag dient dem Vorstandsgremium auch dazu, mit den Eltern der Zöglinge oder Interessenten an einer Ausbildung ins Gespräch zu kommen sowie Wünsche und Anregungen anzuhören.