Bad-Dürrheim Für einen Tag an der Macht

Museumsleiterin Kathleen Mönicke sprach von einem tollen Rahmen für diese Veranstaltung, zu der sie 15 Personen begrüßen konnte, die aufmerksam lauschten, was die in Düsseldorf geborene Autorin über die Rolle der Frauen während dem Karneval sowie zur Fastnacht erforscht hatte. Nicht zufällig hatte sie im Narrenschopf ihren Platz hinter drei kostümierten Frauenfiguren eingenommen. "Die Masken machen mir immer noch Angst. Ich bin aufgewachsen mit freundlichen Clowns, die am Karneval durch die Straße laufen", ließ die 1957 geborene Historikerin ihre Zuhörer wissen.

Sie lebte 25 Jahre lang im Rheinland und der Karneval gehörte zum Jahresablauf wie Weihnachten und Ostern. Seit knapp 30 Jahren wohnt sie nun in Stuttgart und hat dort die Fastnacht kennen gelernt, die sie sehr beeindruckt habe. "Fastnacht und Karneval – beides gehört zusammen, denn beide haben den gleichen Ursprung, sie sind vor einhundert Jahren aufeinander getriftet", erklärte Elisabeth Skrzypek und beleuchtete, welche Rollen die Frauen dabei spielten. In der Geschichte seien sie stets stiefmütterlich behandelt worden. Interessant sei es, dass sich die Stellung der Frau in der Gesellschaft auch auf die Stellung im Karneval ausgewirkt habe.

Für ein paar Tage im Jahr werde die Welt auf den Kopf gestellt, fuhr die Autorin in ihrer Einführung zu ihrem Buch fort. Dazu gehöre auch die Weiberfastnacht. Einmal im Jahr habe man den Frauen die Macht genehmigt, obwohl sie ansonsten keine hatten. Kein Wunder, dass es die "Weiberschaften" in der fünften Jahreszeit schon damals toll trieben und auch heute feiern sie mit großer Begeisterung die närrischen Tage. Auf die Frage, warum den Frauen zu den närrischen Sitzungen und Veranstaltungen der Zutritt verwehrt worden sei, lautete stets die Antwort, dass es Tradition sei. Doch es gebe Ausnahmen. In Rottweil nehmen auch Frauen am Narrensprung teil, in Elzach stecken ebenfalls Damen im Narrengewand des Schuttig. In ihrem 304-seitigem Buch mit vielen farbigen Fotos zeigt sie weitere interessante Beispiele auf und lässt Karneval und Fastnacht in Zusammenhang mit Frauen aus einem neuen Blick betrachten.