Bad-Dürrheim Für den Ernstfall gerüstet

Bad Dürrheim-Oberbaldngen (kal). Dass die Feuerwehren auf der Ostbaar für Ernstfälle gewappnet sind unterstrichen sie am vergangenen Wochenende, wo die Abteilungen von Unterbaldingen, Oberbaldingen und Biesingen ihre Jahreshauptproben durchführten. Dass dabei in Unterbaldingen mit einer Tradition gebrochen wurde, fiel was die Anzahl der Zuschauer anbelangte, nicht ins Gewicht. Die immer am Montag abgehalten Hauptprobe fand erstmals am Samstag statt, was auch in Zukunft so beibehalten werden soll. Bei dem vom Abteilungskommandanten Sascha Huber vorgegeben Probenszenario wurde davon ausgegangen, dass in einer Garage bei Arbeiten ein Brand ausbrach. Die eintreffenden Wehrmänner bauten zügig die Wasserversorgung auf, parallel dazu machten sich die Atemschutzträger auf die Suche nach zwei in dem Gebäude vermissten Personen, die alsbald aufgefunden und ins Freie zur weiteren Versorgung gebracht wurden. Gesamtwehrkommandant Volker Heppler zeigte sich mit Übungsverlauf zufrieden. Fest hielten die an der Hauptprobe beteiligten 19 Aktiven und fünf Jugendfeuerwehrleute am abschließenden traditionellen Hammelessen im Gerätehaus. Als Abteilungskommandant von Oberbaldingen beschränkte sich Volker Heppler auf die Kommentierung vom Verlauf der Übung für die Zuschauer. Seine Truppe fand in der Dorfstraße einen Pkw vor, der zuvor mit einem Anhänger kollidierte, welcher mit Strohballen beladen war. In dem Fahrzeug wurde eine bewusstlose Person aufgefunden. Diese zu bergen hatte oberste Priorität.