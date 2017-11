Bad Dürrheim. Auf der B 27 gab es am Dienstag, gegen 15 Uhr, von Donaueschingen kommend in Richtung Bad Dürrheim, einem Verkehrsunfall. Einige Meter vor der stationären Radaranlage kam es zu einer Stauung des Verkehrs, teilt die Polizei mit. Auch das vorbildlich eingeschaltete Warnblinklicht einer 25-jährigen Toyota-Fahrerin am Ende des Staus, konnte ein Auffahren eines heraneilenden 78-jährigen Fiat-Lenkers nicht verhindern. Alle Beteiligten blieben unverletzt, es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 8000 Euro.