Bad Dürrheim. Ein Verkehrsunfall in der Karlstraße hat sich am Montagabend, gegen 19.15 Uhr ereignet. mit einem Beteiligten und hohem Sachschaden ereignet. Ein 31-jähriger Fahrer eines Audis A4 kam aufgrund von Unachtsamkeit von der Straße ab und beschädigte hierbei einen am Straßenrand geparkten VW Passat. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Dennoch ist ein hoher Schaden entstanden. Dieser beläuft sich an beiden Fahrzeugen auf insgesamt rund 10 000 Euro.