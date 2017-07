Bad-Dürrheim Fünf Verletzte bei Unfall im Gewerbegebiet

Bad Dürrheim. Ein Audi-Fahrer wollte vom Parkplatz eines Discounters in die Benz-Straße einbiegen. Dabei übersah er einen Richtung Schwenningen fahrenden Mercedes. Es kam zur Kollision zwischen den beiden Wagen, bei der der Mercedes auf die Gegenfahrbahn geschoben wurde, wo dieser noch mit einem Renault zusammenprallte. Insgesamt wurden fünf Personen zum Teil schwer verletzt. Ein Großaufgebot an Rettungskräften kümmerte sich um die Patienten und beförderte sie in verschiedene Kliniken. Die Polizei Schwenningen übernahm die weiteren Ermittlungen. Es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen im Feierabendverkehr. Neben einem Notarzt waren drei Rettungswagen und ein Krankentransportwagen an der Unfallstelle. Der Sachschaden dürfte sich auf etwa 30 000 Euro belaufen.