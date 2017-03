Bad-Dürrheim Fünf Parkplätze auf Streichliste

Ein Thema ist die Streichung von fünf Parkplätzen in der Friedrichstraße auf Höhe des Café Flair auf der in Fahrtrichtung linken Seite. Damit soll eine Gefahrensituation entschärft werden, zu der es im Begegnungsverkehr von Auto- und Radfahrern kommen kann.

Auch das leer stehende Haus Hohenbaden findet sich mal wieder auf der Tagesordnung. Dieses mal geht es um die Festlegung eines Sanierungsgebietes speziell für das Haus Hohenbaden.

Außerdem befasst sich der Gemeinderat mit der künftigen Bebauung auf dem Gelände der Scheffelvilla in der Luisenstraße und auf dem Areal der ehemaligen Rehaklinik Irma. Auf der Tagesordnung steht der Bebauungsplan Schroteln II in Hochemmingen, die Erschließung des Gewerbegebietes Im Hochen in Unterbaldingen, die Sanierung der Gemeindeverbindungsstraße Hochemmingen – Mühlhausen und anderes mehr.