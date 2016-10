Bad Dürrheim-Sunthausen. Gut vorbereitet hat sich der Männerchor auf das diesjährige Herbstfest, welches am Samstag, 22. Oktober, in der Turn- und Festhalle in Sunthausen aufgeführt wird. Zu einer schönen Tradition ist es seit Jahren geworden, dass befreundete Chöre aus der Nachbarschaft eingeladen werden, die dann den "Fröhlichen Feierabend" mit Liedern bereichern. Der Sunthausener Männerchor wird als Gastgeber Lieder aus dem Programm des Frühjahreswunschkonzertes einfließen lassen, während die Gastchöre MGV Ippingen, GV Oberkirnach, MGV Weilersbach und der MGV Hausen vor Wald, Rock und Pop, Volks- und Heimatlieder, Schlagermelodien, Trink- und Weinlieder einstudierten und somit zu einem entspannten und fröhlichen Herbstfest beitragen werden. An der breit gefächerten Auswahl an Liedern dürfte für jeden Besucher etwas dabei sein. Auch für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt. Beginn ist um 20 Uhr, für den Eintritt werden fünf Euro verlangt.