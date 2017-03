Bad-Dürrheim Frühstück mit "Schlüssel zum Herzen"

Bad Dürrheim-Öfingen. Referentin Ute Horn wird zum Thema "Liebe, die ankommt" sprechen. Gibt es einen Schlüssel zum Herzen des Partners, der eigenen Kinder, der Eltern und Freunde? Ute Horn aus Krefeld wird aus ihrem Schatz an Erfahrungen berichten. Egal ob Single, geschieden, verwitwet, verlobt, verheiratet, jung oder alt, die Besucherinnen des Frühstückstreffs sollen mit neuen Ideen nach Hause gehen können. Das Treffen mit Frühstücksbüffet, Vortrag und Musik wird organisiert von einem überkonfessionellen Team von Frauen, die dem Verein "Frühstückstreffen für Frauen in Deutschland" angehören. Karten gibt es nur im Vorverkauf für elf Euro bis zum 29. März, unter anderem in Morys Hofbuchhandlung in Villingen, Bad Dürrheim und Trossingen. Weitere Vorverkaufsstellen und Infos unter 07464/41 71.