Bad-Dürrheim Frischwasser wird um sieben Prozent billiger

Im Verwaltungsausschuss freute sich Dieterle auch wieder über die Kontinuität im Wirtschaftsplan des Wasserwerks, im kommenden Jahr soll der Wasserverkauf knapp 1,4 Millionen Euro einbringen. Die Gebühren sind zunächst für 2018 und das Folgejahr neu zu kalkulieren, für die Erneuerung des Wasserwerks an der B 27 sind im Investitionsprogramm noch keine Mittel eingeplant. Kosten von 3,5 bis 5 Millionen Euro fallen an, was das ab dem Tag x für den Bad Dürrheimer Gebührenzahler mit sich bringt, muss sich weisen.

Mittelfristig setzt die Stadt auf die neuen digitalen Wasserzähler, nach und nach sollen jene die gebräuchlichen analogen Geräte ersetzen. Dieterle: "Die digitale Ausführung ist zwar vier- bis fünf Mal teurer, erlaubt aber die Erfassung von außen. Wir können also beim Ablesen sparen." Auch bei der als Eigenbetrieb bereits vor 20 Jahren aus dem Haushalt ausgegliederten Abwasserbeseitigung kommt es zu einer Gebührensenkung, diese dürfte aber nur von kurzer Dauer sein. Zunächst acht bis zehn Prozent weniger, ab 2020 dann 15 bis vielleicht sogar 20 Prozent mehr – da hebt sich also etwas in klassischer Manier auf.

Die Angst vor sich bei sehr starkem Regen hebenden Gullydeckel kann bei den Kernstädtern nachlassen, in Sachen Kanalreinigung ist nun das zentrale Bad Dürrheim im Fokus. Jörg Dieterle: "Wir wechseln bei der Reinigung ja zwischen Stadtteilen und Kernstadt ab. 2018 ist die Kernstadt wieder an der Reihe."