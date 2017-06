Bad-Dürrheim Freundeskreis feiert

Aus Hajdúszoboszló haben dazu 14 Mitglieder des dortigen Partnervereins die 1280 Kilometer lange Reise auf sich genommen, auch der dortige Bürgermeister Laszló Sóvágó mit Gattin. Die offizielle Jubiläumsfeier fand im Kurhaus statt. Der DUF-Vorsitzende Wilfried Wölfle berichtete über die Geschichte des Vereins, wobei die Anfänge noch in die Zeit des "Eisernen Vorhangs" fielen. Pfingsten 1988 machte sich ein Bus mit rund 40 Personen, bestehend aus dem Schwimm- und Skiclub, dem TC-RW Bad Dürrheim und TC Öfingen, auf den Weg in die Stadt nahe der Puszta. Zu der Zeit der europäischen Nationalstaaten dauerte die Anreise noch 22 Stunden.

Schon beim Empfang sprang der berühmte Funke sofort über. Die Bad Dürrheimer trafen auf sympathische Menschen, die inzwischen sehr liebe Freunde geworden sind, so Wölfles Ausführungen. Im Jahre 1989 kam es dann zunächst zu der Städtepartnerschaft zwischen Hajdúszoboszló und Bad Dürrheim und es entwickelte sich ein reger Besucheraustausch. Auf den 25. August 1992, also vor fast genau 25 Jahren, lud die Stadt Bad Dürrheim zur Gründungsversammlung des Deutsch-Ungarischen Freundschaftskreises ein. Am 17. November 1992 war es dann soweit, der Deutsch-Ungarische Freundeskreis, Bad Dürrheim wurde gegründet, die Versammlung wählte einstimmig Regina Jauch zur Sprecherin. Heute zählt der DUF 69 Mitglieder.

Vor allen Dingen die in all den Jahren durchgeführten Reisen in die Partnerstadt – dabei lernte man auch die Umgebung von Hajdúszoboszló kennen – pflegten die Freundschaft mit den gastfreundlichen Ungarn. Gegenbesuche nach Bad Dürrheim vertieften diese Beziehungen. Dem stimmte auch Dénes Bozóky, der Vorsitzende des Partnervereins aus Hajdúszoboszló, in seiner Rede zu. Er überbrachte dem DUF zahlreiche Gastgeschenken.