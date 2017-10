Bad-Dürrheim Freude über Naturparkmarkt

Bad Dürrheim. 44 Aussteller haben sich angekündigt. Der Bogen schlägt sich von Informationsständen zu den Themen Naturschutz und Wild über Obst, Kräuter, Käse, Brot, Wurst- und Fleischwaren bis hin zu Marmeladen und Schmuck aus heimischen Hölzern. Ebenfalls an diesem Tag wird Arno Winkler sein neues Schwarzwald Kochbuch vorstellen und die Geschäfte in der Innenstadt laden beim verkaufsoffenen Sonntag zum Bummeln und Flanieren ein.

Die Markstände stehen in der Luisenstraße zwischen Irma-Gelände bis zur Grünfläche am Haus des Bürgers. Unter dem Dach des Naturparks Südschwarzwald werden und wurden in diesem Jahr in 22 Städten und Gemeinden wieder regionale Produkte präsentiert – unter dem Motto "Landschaftspflege mit Messer und Gabel". Dies sei ein wichtiger Beitrag zum Erhalt der Kulturlandschaft im Südschwarzwald.

Offen haben an diesem Tag zwischen 11 und 18 Uhr auch die Geschäfte der Friedrichstraße und in der Luisenpassage. Ganz auf die Jahreszeit abgestimmt ist das Motto für die Schaufensterdekoration "Oktoberfest". Zum Erntedank wurde in den Geschäften an die Kunden Äpfel verschenkt, diese Aktion wird wahrscheinlich zum verkaufsoffenen Sonntag wiederholt, so Andrea Kanold, die für den Gewerbeverein und das Forum Innenstadt informiert. Des Weiteren ist das Ehepaar Wezel für die Musik engagiert, sie ziehen von Geschäft zu Geschäft, auf dem Rathausplatz spielen zudem die Knöpflespieler Tennenbronn von 11.30 bis 13 Uhr und die Hohwald Musik von 15 bis 16.30 Uhr.