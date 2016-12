Bad-Dürrheim Freude am Lesen

Allen Grund zum Strahlen hatten Julia Lust aus der Klasse 6a, Julia Kiefer (6b), Manuel Doser (6c) und Emma Staude (6d), die sich auch als Schulsiegerin feiern lassen konnte. Vier Wochen lang haben sich die Klassenlehrerinnen Evelyne Hirt, Stefanie Sutter und Nicole Gapp mit den Schülern auf den Vorlesewettbewerb vorbereitet. Jedes Kind brachte sein Lieblingsbuch mit, um in Deutschunterricht daraus vorzulesen. Jüngst war es dann soweit: im Musikzimmer wartete die Jury, bestehend aus den Klassenlehrerinnen und einigen Schülern, um zu hören, was die lesebegeisterten Jugendlichen vortrugen. Geachtet wurde dabei auf die Betonung, auf ein flüssiges Lesen und auf das Tempo. Drei Minuten lang mussten die Teilnehmer aus ihrem selbstausgewählten Buch vorlesen, dann bekamen sie einen für sie fremden Text, den sie zwei Minuten lang vorlesen mussten.

Emma Staude, die Schulsiegerin, hat sich den Kinderroman "Die Glücksbäckerei" ausgesucht, in dem viel Fantasie, Magie und eine Prise Witz und vor allem viel Spannung steckt. Julia Kiefer las aus dem Buch "Hier kommt Lola". Das Mädchen Lola verwandelt sich nachts in eine berühmte Sängerin und wünscht sich eine beste Freundin. Viel Spannung auch gab es im Buch "Boy in the Park", aus dem Julia Lust vorlas. Dabei ging es um Alpträume und Realität. Viel Abenteuer steckte in der Geschichte von Manuel Doser. Sie handelte von einem 13-jährigen Jungen, der nach einer Notlandung mit dem Flugzeug 54 Tage alleine in der Wildnis überleben musste.

Am Ende des Vorlesewettbewerbes erhielten die vier Sieger nicht nur anerkennenden Beifall, sondern auch einen Gutschein, natürlich einen Bücher-Gutschein.