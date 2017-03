Bad-Dürrheim Freie Fahrt im Internet

Bad Dürrheim-Sunthausen. Projektbeteiligte drückten hierzu einen symbolischen roten Knopf. Damit, so Bürgermeister Walter Klumpp, gehöre die bisherige Unterversorgung mit Breitband in den beiden Ortsteilen der Vergangenheit an. Immer wieder werde er gefragt, wann auch die restlichen "weißen Lücken" mit schnellem Internet in der Gesamtstadt geschlossen werden. Ein Antwort hierauf erwartet er von der weiteren Planung des Zweckverbandes Breitbandversorgung Schwarzwald-Baar, der sich die Aufgabe zum Ziel gesetzt hat, im gesamten Kreis ein Glasfasernetz aufzubauen.

Über die technischen Feinheiten informierte der Geschäftsführer des Zweckverbands, Jochen Cabanis. So führt der sogenannte "Backbone" des Zweckverbandes, eine Art Stammleitung, von der aus die Kommunen mit Glasfaser versorgt werden, zum hinter dem Sunthauser Rathaus eingerichteten zentralen Technikstandort. Von dort aus werden die Straßenzüge in Sunthausen und bis nach Biesingen mit Glasfaser bedient.

Von den 195 von Einwohnern beantragten Hausanschlüssen seien 130 fertig verlegt, die restlichen 65 Hausanschlüsse würden in den nächsten Wochen erfolgen, zeigte Klumpp den Zeitplan auf. Das entspreche einer Quote von über 50 Prozent der Haushalte in Biesingen und Sunthausen. Von den 195 Hausanschlüssen gebe es bereits 40 Verträge mit der Stiegeler IT, über die der Kunde schnelles Internet, Telefonie und Internet-Fernsehen beziehen könne.