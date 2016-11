Bad-Dürrheim Frauentreff: Thema seelische Wunden

Bad Dürrheim. Die Veranstaltung beginnt am Samstag, 12. November, um 9 Uhr in der Osterberghalle in Öfingen. Viele Frauen tragen schwer an ihren Erinnerungen an manche Erlebnisse oder an seelische Verletzungen. Oft sind es Dinge, die nicht nur einmal, sondern immer wieder über einen langen Zeitraum geschehen sind, oder sich lange angebahnt haben. Was war, kann nicht ungeschehen gemacht werden. Und doch braucht es nicht das ganze weitere Leben bestimmen. "Was – oder besser wer gibt uns wirklich Grund zur Hoffnung auf Heilung?" Damit beschäftigt sich Dorothee Erlbruch. Sie studierte evangelische Theologie und Sozialarbeit. Eingeladen sind alle interessierten Frauen. Karten gibt es nur im Vorverkauf für elf Euro bis zum 9. November, bei Morys Hofbuchhandlung in Villingen, Bad Dürrheim und Trossingen. Weitere Vorverkaufsstellen und Infos unter 07464/4171.