Bad-Dürrheim Frauenfrühstück fördert Kommunikation

Rasch füllte sich das Haus der Begegnung mit rund 130 Frauen, die von Monika Alt begrüßt wurden. Mit Gesang, musikalisch begleitet von Kathrin und Ruth Bosse, wurde der kurzweilige Vormittag begonnen. Bevor Isabel Stosius, seit zwölf Jahren alleinerziehende Mutter von fünf Kindern, mit ihrem Vortrag begann, erfreuten sich die Besucherinnen an dem reichhaltigen Frühstücksbüffet, das von 20 Frauen der Kirchengemeinde liebevoll und appetitlich angerichtet war.

Genießen und mit den Tischnachbarinnen nette Gespräche zu führen bereicherte die Zusammenkunft, von der sicher viele Frauen durch das Referat interessante Erkenntnisse mit nach Hause nehmen konnten. Konflikte, so begann die Beratungspsychologin, machen keinen Halt vor dem Wochenende und den Tageszeiten. Sie sind verbunden mit Streit, können aber auch eine Chance sein, die Beziehung zu vertiefen. Oftmals werde dabei jedoch der falsche Weg begangen: Die Beziehung werde gelöst, die Konflikte behalten. Ganz wichtig sei es, so betonte die Rednerin immer wieder, dass es klar sein sollte, dass jeder Mensch einzigartig ist. Die Unterschiede könnten so groß sein, dass er dem anderen als krank oder verrückt erscheint, dabei sei er doch ein ganz "normaler Mensch", eben nur anders.

Als Partner sollte man es sich zur Aufgabe machen, zu erkunden, wer der andere ist und was seine Wünsche sind. Es könne nicht das Ziel sein, zu erwarten, dass de Partner so ist, wie man ihn haben möchte. Gleichzeitig sollte man den Mut haben, statt Vorwürfe zu machen, zu sagen, wie man sich in bestimmten Situationen fühlt. "Konflikte sind ganz normal", betonte die Rednerin und zeigte anhand von humorvoll nachgespielten Szenen, wie sie sich mit falschen Worten statt zu lösen, das Gegenteil bewirken.