Bad-Dürrheim Frauen wissen sich jetzt zu wehren

In weiteren Trainingseinheiten wurden verschiedene Eskalationsstufen besprochen und Abwehrhandlungen wurden trainiert. Die Teilnehmerinnen konnten rasch erfahren, dass es von Nutzen ist, die universellen Techniken zu beherrschen. Als es darum ging, an Pratzen und Schlagpolstern Schläge und Tritte zu trainieren, um beim Widersacher eine Wirkung zu erzielen, war gute Kondition erforderlich. Bei den Befreiungsaktionen, bei denen sie von ihrem Trainer "herzhaft" angefasst wurden, erkannten sie rasch, dass angewandte physikalische Hebelgesetze selbst kräftige Personen machtlos machen. Dazu bemerkte Rainer Schäfer: "Selbst beim Würgen konnten die Frauen und Mädchen überzeugend reagieren".

Nach dem Kurs waren sich die Teilnehmerinnen einig: "Er unterscheidet sich in der Qualität von anderen, an denen wir enttäuscht teilgenommen haben." So schwärmte eine der Damen: "Der Kurs hat mir sehr gut gefallen und mir vor allem vor Augen geführt, wie wichtig es ist, sich verteidigen zu können," Erkannt wurde von den Damen, dass sie sich mit einer schnellen Reaktion nachhaltiger und besser verteidigen. Gerade Alltagsgegenstände können hilfreicher sein als Pfefferspray. Fazit der Kursteilnehmerinnen: "Wir fühlen uns jetzt einfach sicherer und wissen, wie wir uns in kritischen Situationen verhalten müssen".

Vom Kursleiter wurde ihnen empfohlen, die Techniken immer wieder aufzufrischen und ins Gedächtnis zu rufen, um diese im Notfall reflexartig abrufen zu können. Dafür bietet der Polizeisportverein in der Kooperation mit der Physiotherapie Praxis Bank voraussichtlich ab Mitte Januar Kurse an. Einige Mädchen und Frauen haben sich daraufhin schon angemeldet.