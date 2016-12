Bad-Dürrheim Frauen treffen sich

Im Wechsel mit alten und neuen Weihnachtsliedern nahm Pfarrerin i.R. Eva-Maria Steiger, vor Jahren Pfarrfrau in der Kurstadt, die Besucherinnen mit in den adventlichen Bibeltext vom Einzug Jesu in Jerusalem und Freudengeschichten aus der Bibel. Die Theologin ermunterte ihre Zuhörerinnen, sich trotz schrecklicher Zustände in der Welt gegen Unrecht und Rüstungswahnsinn zu wehren und sich dafür einzusetzen, dass entsprechend der Botschaft des Evangeliums Veränderungen und Freude möglich werden. Wie die adventliche Kaffeetafel fand auch der Büchertisch vom "Bücherkistle" aus Oberbaldigen regen Zuspruch.

Ingrid Aust, Teamsprecherin der evangelischen Bezirksfrauenarbeit, dankte allen Helfern und Unterstützern. Mit einer gemeinsam gestalteten Andacht fand dieses traditionelle Frauentreffen im Advent seinen Abschluss.