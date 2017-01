Bad-Dürrheim Frau stößt andere Frau in den Schnee

Bad Dürrheim. Der Streit im Gewann Unkenweg in Bad Dürrheim endete am Freitag gegen 15.30 Uhr sogar mit einer Körperverletzung. Beide Paare waren zuvor mit ihren nicht angeleinten Hunden unterwegs gewesen. Es kam zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung, welche sich steigerte. Schließlich stieß eine der beteiligten Frauen die andere in den Schnee. Hierbei verletzte sich die Gestoßene am Handgelenk. Die Polizei Bad Dürrheim bearbeitet den Fall und bittet um Hinweise, Telefon 07726/39 34 80.