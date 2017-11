Bad-Dürrheim Fräulein Julie im hier und heute

In der zeitgenössischen Inszenierung des gesellschaftskritischen Stückes aus dem Jahr 1888 sucht das Regionentheater einen Bezug ins Heute, in dem die Handlung aus dem 19. Jahrhundert an die Lebenssituation in einer Konsumwelt im Heute angepasst wird: die Gräfin wird zu einer Topmanagerin eines Weltkonzern und profit- orientierte moderne Produktionswege sowie das Spiel um Macht, Anerkennung und Machtpositionen beherrschen die Szene.

Ausgelassen feiert die Belegschaft eines wasseraufbereitenden Weltkonzernes mit einem Betriebsfest die Mittsommernacht. Fräulein Julie, die stolze, mannstolle und zugleich männerverachtende, seelisch tief zerrüttete Firmenlenkerin, fordert den Angestellten Jean, der mit der Sekretärin Kristin so gut wie verlobt ist, zum Tanz. Jean, selbstgefällig, ehrgeizig und berechnend zugleich, hat hochfliegende Pläne und will sich später selbst einmal in einer Führungsposition etablieren. Klar ist, dass eine Liaison zwischen Konzernchefin und einfachem Angestellten innerhalb der Firma unmöglich ist. Die gereizte Stimmung eskaliert zum Streit. Auf Julies "Knecht ist Knecht" schleudert ihr Jean ein verächtliches "Und Hure ist Hure!" entgegen.

