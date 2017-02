Bad Dürrheim Fools Garden spielt auf Rathausplatz

Als Peter Freudenthaler und Volker Hinkel 1991 in Pforzheim die Band gründeten, ahnten sie nicht, dass ihre musikalischen Produktionen wenige Jahre später weltberühmt sein würden. 1993 erschien das erste Album "Once in a blue Moon". Mit dem Nachfolger "Dish of the Day" und dem Überhit "Lemon Tree" im Gepäck brachen Fools Garden Verkaufsrekorde – auch außerhalb Deutschlands. Von Norwegen über Irland bis hin zu Singapur und Malaysia – die Schwaben und ihre Musik gingen um die Welt.

Es folgten jede Menge Gold- und Platinauszeichnungen, der Bambi, der Echo – um nur einige Preise zu erwähnen. Seit dem Welthit gelingen der Band mit Songs wie "Wild Days", "It can happen", "Why did she go" und "Suzy" immer wieder Radiohits und Chart­erfolge.

Mit der Ballade "Dreaming" avancierten Fools Garden in Russland zu Superstars. Im Herbst 2009 veröffentlichte die Band "High Times", das "Best Of"-Album von Fools Garden. 2012 folgte "Who is Joe King?" mit dem Radiohit "Innocence".