Bad-Dürrheim Fools Garden rockt den Rathausplatz

Vielleicht kennt nicht jeder die dazugehörende Band, weltweit ist jedoch deren großer Hit "Lemon Tree" äußerst bekannt. Egal ob in den USA, Neuseeland oder Litauen – es finden sich viele Menschen, die ihn mitsingen können.

Bad Dürrheim. Am Samstag gastierte Fools Garden bei der Bad Dürrheimer Sommer-Sinnfonie. Leider füllte sich an dem lauten Sommerabend das Open-Air-Event auf dem dafür optimalen Rathausplatz nicht wie es bei einer Band, deren Song einmal 37 Wochen lang in den Charts auf Platz eins stand, zu erwarten gewesen wäre. Schade. Gar nicht so sehr für die Band und deren Zuhörer, denn beide Seiten hatten zwei Stunden lang einen Riesenspaß miteinander. Schade eher für die in der Region sicherlich vielen vorhandenen Fans, die am Samstag das Konzert verpassten. Ihnen entging selbstverständlich "Lemon Tree", aber auch viele andere Songs der jung gebliebenen Band.

Glücklicherweise stützt die seit 26 Jahren existierende Gruppe ihr Konzept nicht auf ihren einzigen Hit, der weltweit wochenlang gespielt wurde. Neben einer kurzen musikalischen Andeutung zu Beginn tauchte er später bescheiden als einer unter vielen im zweiten Drittel des Abends auf. Sänger Peter Freudenthaler und seine Kollegen sind Vollblutmusiker, die noch immer selbst großen Spaß an der Arbeit haben. Ob ihnen nun tausende von Zuschauern in vollen Hallen oder nur ein paar Hundert wie diesmal in Bad Dürrheim zujubeln, scheint nicht allzu wichtig zu sein, wesentlich ist die Stimmung des Publikums.