Bad-Dürrheim Förster informiert Bürger

Bad Dürrheim. Der Verlust der vielen hohen Eschen und Fichten war der eine Grund des Aufschreis in der Bevölkerung, der andere ist der Zustand des Weges. Detailliert gab Sven Jager die Antworten und erklärte Gründe. Sichtbar an der Esche waren die Auswirkung des Pilzes, der den Beständen in Deutschland zusetzt. Hier ist die Standfestigkeit gefährdet, die Bäume mussten abgeholzt werden.

Weniger sichtbar ist die Rotfäule bei den Fichten, die vor allem den Kern des Stammes aushöhlt und somit die Standfestigkeit gefährdet, insgesamt wurden 180 dieser Bäume gefällt. "Wir hatten nicht eine gesunde Fichte dabei", beschreibt Jager die Situation, die im Frühjahr herrschte. Teilweise konnte man in die Stämme den Arm hineinschieben, was bei manchem Baumstumpf ersichtlich war. Die Entwicklung des Kapfwaldes geht vom Hochwald in einen Mittelwald. Man will Bäume unterschiedlichen Alters, in unterschiedlichen Höhen haben. Sind es jetzt im Durchschnitt 30 bis 35 Meter, soll sich dieser auf rund 20 Meter senken.

Ein großer Diskussionpunkt waren die Totholzlager, die von den Spazierwegen aus sichtbar sind. Hier erklärte Jager, dass man im Status Naturwald, Äste die sieben Zentimeter Durchmesser und weniger haben, liegen lassen muss. Es bleiben aber auch größer Äste liegen. Im Kapfwald wurde bereits sehr viel von dem Totholz herausgenommen, mehr gehe nicht. Komme es zu einer Überprüfung würde man bei dieser nicht durchkommen.