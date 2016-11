Bad Dürrheim. Der Schwarzwaldvereins besichtigt am Samstag, 3. Dezember, den Flughafen Stuttgart und besucht anschließen den mittelalterlichen Weihnachtsmarktes in Esslingen. Abfahrt ab Busbahnhof ist um 10.30 Uhr und fünf Minuten später am Adlerplatz. Anmeldungen bis 21. November nehmen Sabine‘s Schreibstube und die Johannis-Apotheke entgegen. Für Mitglieder liegt der Fahrpreis bei zehn Euro und ohne Mitgliedschaft werden 14 Euro erhoben. Hinzu kommt die Gebühr für die Flughafenführung.