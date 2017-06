Bad-Dürrheim Flüsterasphalt vom Ministerium genehmigt

Bad Dürrheim (wst). Voraussichtlich von Ende Juli bis Ende September wird der zweite Bauabschnitt auf der B 27/33 eingerichtet. Dann wird der Asphalt zwischen der Abbiegespur in Richtung Hirschhalde und Solemar bis zur Ampelanlage gemacht, jedoch nur die östliche Fahrbahn, die sich direkt am Lärmschutzwall befindet. Die Projektverantwortlichen des Regierungspräsidiums haben beim Verkehrsministerium den so genannten Flüsterasphalt beantragt. Dieser wurde nun auch genehmigt, als Untersuchungsstrecke. Denn der Asphalt wurde in solch einer Höhenlage bisher noch nicht eingebaut. Damit soll der Lärm für die Anwohner entlang des Walls reduziert werden.