Bad Dürrheim. Tamer Alhaddad und Ali Hamo – beide aus Syrien – erzählen am heutigen Samstag ihre Fluchtgeschichten. Beginn ist um 17 Uhr, im Haus des Gastes, der Eintritt ist frei. Die beiden jungen Männer erzählen von ihrer Ankunft in Deutschland und von den Schwierigkeiten, die mit dem Aufeinandertreffen der beiden Kulturen ausgelöst wurden. Aman Yowhans Zeru aus Eritrea berichtet auch über seine Flucht und seine Ankunft in Deutschland. Alle drei sind Bewohner des Albert-Schweitzer-Hauses. Idee der Veranstaltung ist aufeinander zugehen. Nach den Berichten kann sich bei Häppchen und Getränken ausgetauscht werden.