Bad-Dürrheim Fluchtgeschichten berühren

Nicht weniger berührend war der Bericht von Aman Yowhans Zeru, der aus Eritrea geflüchtet war. Durch die dort herrschende Diktatur und dem Militär haben junge Menschen keine Chance für eine Ausbildung, erzählte er. Mit anderen Männern, Frauen und Kinder ging es zehn Tage lang durch die Wüste, ohne Essen und Trinken. Viele seien dabei gestorben. "Die Schlepper haben uns behandelt wie Tiere", fuhr er fort. Mit 200 Personen landete er in Libyen in einem Lager. Die Frauen, so erzählte er, wurden von den Schleppern zum Geschlechtsverkehr gezwungen und wurden schwanger, ohne den Namen des Vaters zu kennen. 20 Stunden lang dauerte eine Fahrt übers Mittelmeer, von den 350 Menschen im Boot sind viele gestorben. In Italien wurden sie vom Militär abgeholt, viele waren krank und verletzt. Über Österreich mit Stationen in München und Heidelberg kam der junge Mann schließlich nach Villingen, zwei Jahre besuchte er die kaufmännische Schule und lernte Deutsch. Seit Januar dieses Jahres wohnt er in Bad Dürrheim. Sein Wunsch ist es, eine Ausbildung in der Metall-Industrie zu machen. "Ich habe viele Bewerbungen geschrieben und Absagen erhalten. Aber ich gebe nicht auf", meinte er zuversichtlich.