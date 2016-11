Bad Dürrheim. Sammler und Kunstliebhaber können beim Flohmarkt im KWA Kurstift am kommenden Samstag, 26. November, stöbern und dabei so manch alte Unikate und vergessene Schätze entdecken, so die Veranstalter. Man zeigt sich sicher: Egal ob Bekleidung, Schmuck, Bücher oder antiquarische Kleinmöbel – für jeden Besucher ist etwas zu finden. Dabei handelt es sich bei den meisten Angeboten um Einrichtungsgegenstände von Bewohnern, die dem Stift zur Verfügung gestellt wurden. Los geht es um 10 Uhr im großen Festsaal des Kurstifts, der bis 16 Uhr geöffnet sein wird.