Bad-Dürrheim Firmen aus Kurstadt präsentieren sich

Bad Dürrheim. Dicht umlagert ist der Stand von Bad Dürrheimer Mineralbrunnen in Halle K. Bei den hohen Temperaturen kommt ein Getränk des Dürrheimer Brunnens gerade recht. Das Unternehmen stellt dabei auch seine Neuerungen vor, sei es die Bio-Zertifizierung des Bad Dürrheimer Mineralwassers, aber auch das neue "aktiv"-Mineralwasser. Es erfrischt mit einer leichten Kohlensäure und liegt als Sportflasche gut in der Hand. Auch die Marke Wittmannsthaler bewirbt der Brunnenbetrieb, jedoch räumlich getrennt mit einem Stand in Halle P.

Ebenfalls schon viele Jahre regelmäßig auf der Südwestmesse ist das Pssst Bettenhaus aus Bad Dürrheim. Am Stand in Halle W berät Geschäftsführerin Ute Beer über Voraussetzungen für einen wohligen Schlaf mit Hilfe von Betten, Matratzen, Decken und Kissen. Sie zieht eine positive Zwischenbilanz zum Messeverlauf. Etliche Kunden kämen an ihren Stand und informierten sich. In Bad Dürrheim ist das Pssst Bettenhaus an neuer Adresse an der Schwenninger Straße 26, Ecke Carl-Friedrich-Benz-Straße anzutreffen. Die neuen Räumlichkeiten seien sehr gut, ist sie froh über den jetzigen Standort in der Nähe des Biomarkt im Gewerbegebiet.

Weitere Firmen der Kur­stadt finden sich auf dem Außengelände der Südwestmesse. Darunter die Firma Mündler im Block 9, die eine große Auswahl an Rasen- und Grundstückspflege-Maschinen präsentiert. Geschäftsführer Benjamin Mündler merkt an, dass die Südwestmesse für den Kunden den großen Vorteil biete, sich ähnliche Produkte von verschiedenen Anbietern anschauen zu können. Die Auswahl sei groß.