Bad-Dürrheim Feuerwehr feiert

Bad Dürrheim (wst). Die Leistungswettkämpfe des Landkreises sind die ersten Programmpunkte des Jubiläums der Feuerwehr in Bad Dürrheim. 21 Gruppen aus zehn Feuerwehren treten am Samstag ab 7.30 Uhr gegeneinander an, auf den Parkplätzen beim Bohrturm, um 15 Uhr gibt es die Siegerehrung und ab 19 Uhr ist Einlass auf dem Rathausplatz für das "Salt & Fire" Open Air Konzert mit den Dorfrockern.