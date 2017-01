Bad-Dürrheim Feuerwehr erhält weiteres Fahrzeug

Bad Dürrheim (rtr). Bei der Ausschreibung des Vorhabens erhielt nun ein Autohaus in Villingen-Schwenningen den Zuschlag zum Preis von 51 335 Euro. Ein Zuschussantrag in Höhe von 12 500 Euro sei bereits bewilligt worden, informierte Bürgermeister Walter Klumpp. Zur Finanzierung stünden Haushaltsreste in Höhe von 50 000 Euro aus dem vergangenen Jahr zur Verfügung. In den Zuschauerreihen fanden sich mit Stadtkommandant Volker Heppler sowie Karl-Heinz Kienzle und Johann Merkel auch einige Feuerwehrleute. Ihnen gab Klumpp mit auf den Weg, der Feuerwehr für ihren "großartigen Einsatz" zu danken.