Bad-Dürrheim Feuerwehr absolviert viele Einsätze

Bad Dürrheim (rtr). Die Bandbreite war groß: mehrere Brände mussten gelöscht werden, technische Hilfe bei Unfällen und wegen Unwettern geleistet werden und anderes mehr. Auffallend hoch ist mit 27 die Zahl der Alarmierungen durch Brandmelder. Hinzu kommen fünf "böswillige Alarme". Als Beispiele hierfür nannte Rolli, wenn jemand vorsätzlich eine Brandmeldeanlage auslöst, ohne dass ein Grund bestehe. Ebenso wenn jemand die Feuerwehr zu einem angeblichen Brand rufe, der nicht vorhanden sei. Im Jahr 2015 waren es mit 86 Einsätzen deutlich weniger Alarmierungen als 2016.

Das zeitliche Aufkommen für Brandwachen bei verschiedenen Veranstaltungen war mit jeweils 185 Stunden in den beiden Vorjahren gleich. Rolli wies in seinem Bericht auf Veränderungen im Fahrzeugbestand hin. So konnte das 42 Jahre alt Tanklöschfahrzeug 16/25 in den "wohlverdienten Ruhestand". Als neue Fahrzeuge wurden das Löschfahrzeug 20 und ein Mannschaftstransportwagen bei einem Festakt im Juni offiziell in den Einsatzdienst übernommen.

Auch auf den Personalstand ging Rolli ein. So engagieren sich in der Abteilung 65 Aktive, darunter fünf Frauen. In der Jugendfeuerwehr sind es 23 Personen, davon vier Mädchen, zur Altersmannschaft gehören 13 Mitglieder. Alle Zahlen beziehen sich auf den Stand Ende 2016.