Bad-Dürrheim Fest ums runde Leder

Bad Dürrheim-Öfingen (kal). Ganz vom Fußball geprägt verlief mit Turnierspielen der Jugendmannschaften und einem Elfmeter-Turnier am vergangenen Wochenende das zweitägige Sportfest des SV Öfingen. Am beliebten Elfmeter-Turnier beteiligten sich wie im Vorjahr wieder 27 Teams. Das Turnier zog sich bis in die Nachstunden hin, sodass die Siegerehrung bei den Herren und Damen mit der Übergabe der Preisgelder durch den Vereinsvorsitzenden Rainer Münzer unter Flutlicht stattfand.