Bad-Dürrheim Feinstaubalarm wegen Kehrwoche

Prima Neuzeit-Comedy im Haus des Bürgers, eine zufriedene Lena Klatt seitens des Kulturforums. Einige Programmauszüge: "Als Synchronsprecher mache ich den ganzen Tag nur Quatsch, ich bin wirklich nahe am Burnout", und: "Lena und Andreas sind tatsächlich rothaarig, ich aber bin blond. Wir machen also genübergreifende Comedy." Auch beim Feinstaub kennt sich das Trio aus: "Es gibt ja einige Theorien zur Feinstaubproblematik in Stuttgart. Hier hätte ich noch eine weitere: Die schwäbische Kehrwoche ist der Grund. Mensch, Leute! Lasst diese doch wenigstens einmal ausfallen!"

Sie wussten auch, was Single im Bad so machen, denn: "Ich bin mittlerweile ja Single. Manchmal trockne ich mich also mit der Badematte ab." Lena Liebkinds erklärte auch die Abgründe einer Mutter: "Der Albtraum jeder ukrainischen Mutter einer Tochter: Es klingelt an der Tür, da steht dieser Walter mit der Pralinenpackung."